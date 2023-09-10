Kazada ölen aile Yeşildere’de toprağa verilecek

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, şarampole düşen araçta hayatını kaybeden 4 kişi, Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere köyünde toprağa verilecek.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kazada ölen aile Yeşildere’de toprağa verilecek

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, şarampole düşen araçta hayatını kaybeden 4 kişi, Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere köyünde toprağa verilecek.

Dün akşam saatlerinde Serinhisar'ın Pınarcık Mahallesi H.G. idaresindeki 20 PS 492 plakalı otomobil, kontrolü kaybederek yol kenarındaki şarampole düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Gülsüm Topçu, Nihal Güler, Mustafa Selim Topçu, Hatice Sera Topçu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan sürücü H.G, R.G. E.N.G. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cenazesi otopsi için Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenazeler Burdur'da toprağa verilecek

Kaza sonrasında hayatını kaybeden sürücü H.G.'nin eşi Nihal Güler, Gülsüm Topçu ve çocukları Mustafa Topçu ile Hatice Topçu'nun bugün öğle namazı sonrasında Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere köyünde toprağa verilecekleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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