Kazada ölen Feride, gelinlikle son yolculuğa uğurlandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, servis otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren Feride Melike Kürecili (27), ailesinin yaşadığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tabutunun üzerine serilen gelinlikle son yolculuğa uğurlandı.

Kaza, 19 Aralık akşamı, Bornova'da meydana geldi. Mustafa Kemal Caddesi'nden Bornova Kaymakamlığı yönüne giden A.S.'nin kullandığı 35 S 65 194 plakalı servis otobüsü, kontrolden çıkıp, yolcu indirmek için duran M.Ö. yönetimindeki 35 S 00757 plakalı servis minibüsüne arkadan çarparak, araçtan inenlerin arasına aldı. Kaldırımda bulunanlardan, servisten inen Feride Melike Kürecili, otobüsün çarpması sonucu yaşamını yitirirken, ablası Merve Kürecili Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Feride Melike Kürecili'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesinin yaşadığı Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Güzelçamlı Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi. Burada öğle vakti düzenlenen törene; Kürecili'nin ailesi, yakınları ile çalıştığı telekomünikasyon şirketindeki mesai arkadaşları katıldı. Feride Melike Kürecili'nin, üzerine beyaz gelinlik serilen tabutuna sarılan yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü. Cenazede güçlükle ayakta durabilen Feride Melike Kürecili'nin kardeşi Mustafa Kürecili'yi yakınları destek verdi. Feride Melike Kürecili, kılınan namazın ardından Güzelçamlı Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Öte yandan kazada ağır yaralanan abla Merve Kürecili Uygun'un Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

DHA