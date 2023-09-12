Kazada ölen güvenlik görevlisinin cenazesi ailesine teslim edildi

Gaziantep'te hafif ticari aracın yol çalışması nedeniyle nöbet tutan güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübeye dalması sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin cenazesi ailesine teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kazada ölen güvenlik görevlisinin cenazesi ailesine teslim edildi

Gaziantep'te hafif ticari aracın yol çalışması nedeniyle nöbet tutan güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübeye dalması sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin cenazesi ailesine teslim edildi.

Kaza,dün akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Doğu Gişeleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Paray yönetimindeki 34 GTB 551 plakalı hafif ticari araç, çalışma yapılan otoyolda gişelere doğru giderken kontrolden çıkarak nöbet tutan güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübeye daldı. Feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken kulübede bulunan 3 çocuk babası güvenlik görevlisi Süleyman Özkalalı (40) hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı.

Cenazesi ailesine teslim edildi

Feci kazada hayatını kaybeden Süleyman Özkalalı'nın Birecik'te ikamet ettiği ve görev günlerinde günübirlik Gaziantep'e geldiği öğrenildi. Özkalalı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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