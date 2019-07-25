Kazada ölen Nihal’in tabutunun üzerine duvak örtüldü

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde tomruk yüklü kamyon ile çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Fatma Çelebi (45) ile kızı Nihal Çelebi (24), Bartın'ın Ulus ilçesinde yan yana toprağa verildi. Ağustos ayında nişan için hazırlık yapan Nihal Çelebi'nin tabutunun üzerine duvak örtüldü.

Kaza, dün gece saatlerinde, Karabük- Bartın yolunun Ovacuma mevkiinde meydana geldi. Bartın yönüne giden Metin Özenir yönetimindeki 78 SL 916 plakalı tomruk yüklü kamyon, karşı yönden gelen Salih Altunöz yönetimindeki 14 BL 542 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobildeki Fatma Çelebi ve kızı Nihal Çelebi yaşamını yitirdi, Ali Çelebi (48) ve Salih Altunöz ise yaralandı. Eşi ve kızını kaybeden Ali Çelebi Ankara'da bulunan özel hastaneye sevk edilirken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Salih Altunöz'ün ise Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

Fatma Çelebi ve kızı Nihal Çelebi'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bartı'ın Ulus ilçesi Karakışla köyüne getirildi. Alnek Mahallesi Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Ağustos ayında nişan çin hazırlık yapan Nihal Çelebi'nin tabutunun üzerine duvak örtüldü. Namazın ardından Fatma Çelebi ve Nihal Çelebi'nin cenazeleri, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

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DHA