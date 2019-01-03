Kazada ölen üniversite öğrencisi gözyaşlarıyla uğurlandı (3)
Adıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Elif Dağdelen'in (21) ölümüne arkadaşı Emine Şevval Aytemir'in ise ağır yaralanmasına...
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Adıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Elif Dağdelen'in (21) ölümüne arkadaşı Emine Şevval Aytemir'in ise ağır yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.