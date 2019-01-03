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  3. Kazada ölen üniversite öğrencisi gözyaşlarıyla uğurlandı (3)

Kazada ölen üniversite öğrencisi gözyaşlarıyla uğurlandı (3)

Adıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Elif Dağdelen'in (21) ölümüne arkadaşı Emine Şevval Aytemir'in ise ağır yaralanmasına...

Kazada ölen üniversite öğrencisi gözyaşlarıyla uğurlandı (3)

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Adıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Elif Dağdelen'in (21) ölümüne arkadaşı Emine Şevval Aytemir'in ise ağır yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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