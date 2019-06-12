Kazada yaralanan genç kadın hayatını kaybetti

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Samsun-Sinop karayolu 38. kilometresinde 8 gün önce saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Sinop'a doğru seyir halinde olan İsmail Ö. idaresindeki 19 BC 340 plakalı otomobil önünde aynı istikamete giden Onur Altay E. yönetimindeki 55 JA 929 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 55 JA 929 plakalı otomobil savrularak sol taraftaki bariyerlere çarpıp yola savruldu. Kazada otomobil sürücüleri İsmail Ö. ve Onur Altay E. ile Bahar Değer Emirza, Mariana Manin, Jvliana Manin ve Vedat Değer yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Vedat Değer ile Jvliana Manin tedavi altına alındıkları hastanede hayatını kaybetti.

1,34 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü İsmail Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır yaralanan ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bahar Değer Emirza (33) da kazadan 8 gün sonra bugün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA