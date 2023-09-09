Kazada yaralanan küçük kızı jandarma teskin etti

DÜZCE – Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kazada yaralanan küçük kızı jandarma teskin etti

DÜZCE(İHA) – Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ikisi çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan küçük kızı jandarma ekipleri teskin etti.

Kaza Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Muzaffer B. idaresindeki 34 BUJ 450 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç Kaynaşlı mevkiinde aynı istikamete gitmekte olan Halil K. idaresinde 06 DNN 769 plakalı Hundai marka otomobile arkandan çarptı. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada hafif ticari araç içiresinde bulunan H.B. yaralanırken, otomobilde bulunan M.K., F.K., D.K. ve M.K. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesi kaldırıldı.

Trafik kazasında yaralanan küçük kıza ise olay yerinde bulunan jandarma komutanı teskin etti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazada kısman kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrar açıldı.

Kazada yaralanan küçük kızı jandarma teskin etti

Kazada yaralanan küçük kızı jandarma teskin etti

Kazada yaralanan küçük kızı jandarma teskin etti

Kazada yaralanan küçük kızı jandarma teskin etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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