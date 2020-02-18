Kazada yaralanan taksi sürücüsü tedavi gördüğü hastanede öldü

KOCAELİ?in Darıca ilçesinde, motosikletli trafik polisinin çarpması sonucu yaralanan taksi sürücüsü Kazım Çağlar (52) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza önceki gün sabah saatlerinde, Abdi İpekçi Mahallesi, İstasyon Caddesi?nde meydana geldi. Taksi şoförü Kazım Çağlar mesaisinin bitmesinin ardından eve dönerken bir çuval kömür aldı. Kömür dolu çuvalla yolun karşısına geçen Kazım Çağlar?a trafik polisi A.M. motosikletle çarptı. Yaralanan Kazım Çağlar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne kaldırıldı. Yakınlarıyla sohbet ederek ameliyata alınan Kazım Çağlar, ameliyatın ardından yakınlarına iyi olduğunu söyledi. Kazım Çağlar dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Bugün, İstasyon Yeni Camii?nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kazım Çağlar?ın yakınları ve çok sayıda polis ile vatandaşlar katıldı. Kazım Çağlar?ın cenazesi Gebze Mezarlığı?nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA