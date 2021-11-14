Kazada yaralı vatandaşlara yardım etmek isterken canından oldu!

Dehşet olayın yaşandığı kaza, Aksaray'ın Hacılar Harmanı Mahallesi'nde yer alan, Aşık Molla Caddesi'nde meydana geldi. Korkunç kazada Sinan Önemli (20) idaresindeki 68 EH 272 plakalı araç, yol kenarında duran 2 araca arkadan çarptı. Önemli'nin arkasından gelen 3 otomobil de kazaya karıştı. Zincirleme kazada otomobillerden biri savrulup, yardım için yolun karşısına geçmeye çalışan Samet Hakyol’a çarptı. Zincirleme kazada Kezban Avan (37), Emine Anıl (21), Emin Rıza Pişkin (21), Sinan Önemli (20), Samet Hakyol, Yasin Bayram Anıl (17), Hatice Topaç (40) ve Muhammed Said Demirbaş (26) yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Samet Hakyol, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KAZA GÜNÜ DOĞUM GÜNÜYMÜŞ

Samet Hakyol'un kazanın olduğu gün, doğum günü olduğu öğrenildi. Üniversiteye hazırlandığı bilinen Hakyol'a zincirleme kazadaki yaralılara yardım etmek için yolun karşısına geçmek isterken savrulan otomobillerden birinin çarptığı belirtildi. Kazada yaralanan diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.