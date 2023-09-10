Kazada yaralıları kurtaran CANKUR ekiplerine vatandaş alkışla böyle teşekkür etti

Adana'nın Kozan ilçesinde kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında baraj köprüsündeki demirler arasında araca sıkışan yaralıyı CANKUR ekipleri kurtardı.

Kozan ilçesine bağlı Durmuşlu Mahallesi gece saat 02.00 sularında Kozan Baraj Köprüsünde Ahmet T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil yağan yağmurda yolun kaygan olmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kozan Baraj Köprüsündeki demirlere çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 acil çağrı merkezi arayarak bilgi verdi.

Olay yerine gelen 112, CANKUR ve jandarma ekipleri tarafından kontrol sağlanırken otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Burak A.K. ve Hüseyin A. ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza da otomobil içerisinde sıkışan Ahmet T. CANKUR ekipleri ve vatandaşların 1.5 saat kadar yoğun uğraşıyla otomobilden çıkarılarak Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. CANKUR ekiplerinin yoğun ve dikkatli çalışması vatandaşlar ve ailesi tarafından alkışlandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)