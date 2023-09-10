Kazada yaralıyı kurtaran Cankur ekiplerine alkışlı teşekkür

Adana'nın Kozan ilçesinde kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında baraj köprüsündeki demirler arasında kalan araçta sıkışan yaralı, Cankur ekipleri tarafından kurtarıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kazada yaralıyı kurtaran Cankur ekiplerine alkışlı teşekkür

Adana'nın Kozan ilçesinde kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında baraj köprüsündeki demirler arasında kalan araçta sıkışan yaralı, Cankur ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralının yakınları ve çevrede toplanan vatandaşlar, alkışlayarak ekiplere teşekkür etti.

Kozan ilçesi Durmuşlu Mahallesi'nde gece saat 02.00 sularında Kozan Baraj Köprüsü'nde Ahmet T. yönetimindeki otomobil, yağan yağmurda yolun kayganlaşması sonucu demirlere çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sağlık, Cankur ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Burak A.K. ve Hüseyin A. ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan Ahmet T. de Cankur ekipleri ve vatandaşların 1.5 saat süren uğraşıyla otomobilden çıkarılarak aynı hastaneye kaldırıldı. Cankur ekiplerinin yoğun ve dikkatli çalışması vatandaşlar ve ailesi tarafından alkışlandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kazada yaralıyı kurtaran Cankur ekiplerine alkışlı teşekkür

Kazada yaralıyı kurtaran Cankur ekiplerine alkışlı teşekkür

Kazada yaralıyı kurtaran Cankur ekiplerine alkışlı teşekkür

Kazada yaralıyı kurtaran Cankur ekiplerine alkışlı teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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