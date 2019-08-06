Kazadan 17 gün sonra ölen polis memuru toprağa verildi

VAN'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybeden polis memuru Yusuf Palta (36), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Kaza, 18 Temmuz'da, Tuşba ilçesi Molla Kasım yol ayrımında meydana geldi. Polis memurları Yusuf Palta ve Aykut Çevikgil'in içinde bulunduğu 65 NA 033 plakalı otomobile, yol ayrımında başka araç yandan çarptı. Kazada, polis memurları Palta ve Çevikgil yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Palta ve Çevikgil'i ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Aykut Çevikgil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Aynı hastanede tedavisi sürdürülen, 2 çocuk babası Yusuf Palta da 17 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Palta'nın cenazesi, yakınlarınca bugün teslim alınarak, memleketi Kayseri'nin Talas ilçesinde getirildi. Yusuf Palta, öğle vakti Reşadiye'deki camide kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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DHA