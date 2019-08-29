Kazadan 2 gün sonra öldü

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 2 gün önce 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı öne sürülen otomobilin kontrolden çıkıp takla atması sonucu yaralanan Mücahit Ünaldı(16) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karaköprü mevkiinde 2 gün önce meydana gelen kazada ehliyetsiz otomobil kullandığı öne sürülen Rafet E. (16) yönetimindeki 41 GR 029 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yol kenarındaki üst geçit merdivenlerine çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Rafet E. ile otomobilde bulunan Emir B.K. (16), Mücahit Ü. (16) ve Seyit A.K. (16) yaralandı. Kaza anında otomobilin içersinden savrulan ve özel hastanede ameliyat edilen Mücahit Ünaldı yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Mücahit Ünaldı'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Gümüşhane'ye gönderildi.

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DHA