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  3. Kazakistan'da akaryakıt zammı ülkeyi karıştırdı! OHAL ilan edildi, hükümet istifa etti! Zamlar geri alındı

Kazakistan'da akaryakıt zammı ülkeyi karıştırdı! OHAL ilan edildi, hükümet istifa etti! Zamlar geri alındı

Kazakistan'da LPG fiyatlarına yapılan zammın ardından vatandaşlar sokağa dökülerek hükümeti protesto etti. Janaözen kentinde başlayan protestoların yayılması sonucu Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilirken protestolar sonrası hükümet istifa etti.

Kazakistan'da akaryakıt zammı ülkeyi karıştırdı! OHAL ilan edildi, hükümet istifa etti! Zamlar geri alındı

Kazakistan'da 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren LPG'nin litre fiyatı 60 tengeden 120 tengeye çıkarılınca araçlarının yüzde 90'ı LPG'li olan Mangistau eyaletinde bu durum büyük tepkiye yol açtı. Bunun üzerine Mangistau eyaletine bağlı Janaözen kentinde LPG fiyatına yapılan zamma karşı sürücülerin başlattığı gösteriler, daha sonra eyaletin merkezi olan Aktau şehrine sıçradı. Ülkenin geneline yayılan protestolar sonucu hükümet istifa etti.

Kazakistan'da akaryakıt zammı ülkeyi karıştırdı! OHAL ilan edildi, hükümet istifa etti! Zamlar geri alındı

HÜKÜMET İSTİFA ETTİ

Sabah saatlerinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Başbakan Vekili görevini daha önce Başbakan Yardımcısı olan Alihan Smailov yürütecek.

Kazakistan'da akaryakıt zammı ülkeyi karıştırdı! OHAL ilan edildi, hükümet istifa etti! Zamlar geri alındı

OHAL GETİRİLDİ

Öte yandan protestolar sonrası geri adım atan hükümet akaryakıt fiyatlarında indirime gittiği duyurdu. Hükümetten yapılan açıklamada," Hükümet komisyonu, Aktau kentindeki İntimak meydanında toplanan protestocularla görüştü. Görüşmede, Aktau kentindeki öncü grupla yapılan müzakereler sonucunda alınan kararlar, yani devlet şirketi Kazmunaygaz'ın sosyal sorumluluğu kapsamında Mangistav bölgesinde LPG fiyatının düşürüleceği ve litre fiyatının 50 tenge olarak belirleneceği bildirildi" ifadelerine yer verildi. 

Kazakistan'da akaryakıt zammı ülkeyi karıştırdı! OHAL ilan edildi, hükümet istifa etti! Zamlar geri alındı

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