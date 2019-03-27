Kazakistan’da helikopter düştü: 13 asker hayatını kaybetti

Kazakistan Savunma Bakanlığına ait bir helikopter Kızılorda bölgesinde düştü. Helikopterde bulunan 13 asker hayatını kaybetti.

Kazakistan Savunma Bakanlığına ait bir helikopterin Kızılorda bölgesinde düştüğü bildirildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yayınladığı taziye mesajında kaza ile ilgili detaylara yer verdi. Cumhurbaşkanı Tokayev, kazada helikopter mürettebatının hepsinin olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Tokayev, 13 kişinin bulunduğu helikopterin, askeri tatbikat çerçevesinde Aktav'dan Çimkent'e doğru seyrettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Kaynak: İHA