Kazakistan'da hükumet istifa etti

Kazakistan'da Bakıtcan Sagintayev'in başkanlığındaki hükumet, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in isteğiyle istifa etti.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in, ülkede yaşanan ekonomik darboğaz sebebiyle hükumetin istifasını istemesinin ardından, hükumet istifasını sundu.

Nazarbayev, yaptığı açıklamada, bugün ülkesi için önemli bir karar aldığını belirterek, sosyal ve ekonomik durumun önceki yıllarda istikrar gösterdiğini ancak bunun halihazırda yetersiz olduğunu belirtti.

DHA