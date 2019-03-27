Kazakistan’da MI-8 tipi helikopter düştü: 13 ölü
Kazakistan İçişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Kızılorda şehrinde MI-8 tipi helikopterin düştüğünü duyurdu.
Kazakistan İçişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Kızılorda şehrinde MI-8 tipi helikopterin düştüğünü duyurdu. Savunma Bakanlığına ait, 13 kişiyi taşıyan helikopterin yerel saatle 17:35'te düştüğü, helikopterin tamamen yandığı belirtildi. Bakanlık, helikopterin düşme nedeninin araştırıldığını duyurdu.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev de sosyal medya hesabından gelişmeyi paylaşarak, kazadan kurtulan mürettebat olmadığını duyurdu.
DHA
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