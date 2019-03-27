İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Kazakistan’da MI-8 tipi helikopter düştü: 13 ölü

Kazakistan’da MI-8 tipi helikopter düştü: 13 ölü

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Kızılorda şehrinde MI-8 tipi helikopterin düştüğünü duyurdu.

Kazakistan’da MI-8 tipi helikopter düştü: 13 ölü

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Kızılorda şehrinde MI-8 tipi helikopterin düştüğünü duyurdu. Savunma Bakanlığına ait, 13 kişiyi taşıyan helikopterin yerel saatle 17:35'te düştüğü, helikopterin tamamen yandığı belirtildi. Bakanlık, helikopterin düşme nedeninin araştırıldığını duyurdu.

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev de sosyal medya hesabından gelişmeyi paylaşarak, kazadan kurtulan mürettebat olmadığını duyurdu.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.