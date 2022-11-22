Kazakistan'da Suriye konulu 19. Astana Rus ve Suriye'deki Beşşar Esed rejimi heyetleri görüşmeleri başladı

Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 19. kez bir araya geldi.

Görüşmeler, Astana'daki bir otelde TSİ ile 07.00'de Rus ve Suriye'deki Beşşar Esed rejimi heyetleri arasındaki ikili toplantıyla başladı.

Astana'da Rus ve Suriye'deki Beşşar Esed rejimi görüşüyor

Türk heyeti, görüşmeler kapsamındaki ilk toplantısını TSİ ile 07.30'da Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile yaptı.

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Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlığındaki heyetin temsil ettiği görüşmelere, Rusya'dan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran'dan ise Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyetler katılıyor.

Toplantılarda, Esed rejimi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ayman Susan, muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetlerle yer alıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in de hazır bulunduğu görüşmelerde gözlemci statüsünde yer alan Ürdün, Irak ve Lübnan'dan heyetler de bulunuyor.

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2 gün sürecek toplantılarda, taraflar, Suriye'deki genel durum itibarıyla insani ve sosyo ekonomik konular dahil siyasi sürecin kapsamlı şekilde teşvik edilmesi, rehinelerin serbest bırakılması, kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler, Suriyeli mültecilerin ana vatanlarına dönüşü için koşulların yaratılması, Suriye'nin yeniden inşası için BM Güvenlik Konseyinin 2642 sayılı Kararı çerçevesinde uluslararası toplumun çabalarının seferber edilmesi gibi konuları masaya yatırıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, görüşmeler öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lavrentyev, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmak için gün boyu ilgili taraflarla ikili ve üçlü toplantıların gerçekleştirileceğini belirterek, "Öncelikli konumuz İdlib ve Fırat'ın kuzey doğusundaki durum." dedi.

Ayrıca Esed rejimi güçlerinin Rusya'nın desteğiyle İdlib sınırlarında ayrım gözetmeyen bir dizi saldırı düzenlediğine ilişkin Batı medyası kaynaklı haberlerin doğruyu yansıtmadığını söyleyen Lavrentyev, "Bu yanlış bir bilgidir. Tüm saldırılar hedefleri kontrol ettikten sonra yıkıcı unsurların daha fazla kışkırtıcı eylemlerini önlemek için sadece militanların karargahlarına yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Lavrentyev, gazetecilerin Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonuyla ilgili sorusuna da değinerek, şunları kaydetti:

"Biz elbette kuzeyde değil Suriye topraklarının tamamında gerilimin tırmanmasını önlemek için Türk ortaklarımıza belli bir itidal çağrısında bulunacağız. İlgili tüm taraflarla çalışmanın devam etmesini ve sözde Kürt sorunu da dahil olmak üzere doğru bir çözüm bulunması gerektiğine inanıyoruz."

Lavrentyev, bunun yanı sıra ABD askerlerinin Suriye topraklarından tamamen çıkarılmasının ülkedeki durumu istikrara kavuşturmada önemli olacağını dile getirerek, "Biz ilk önce bu konuyu Türk heyetiyle görüşeceğiz. Bu oldukça zor bir iş, bunu hepimiz çok iyi anlıyoruz ama bunun gerçekten mümkün olduğunu da düşünüyoruz." dedi.