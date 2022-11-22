Kazakistan'da Tokayev, oyların yüzde 81,31’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Kazakistan'da görevdeki Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 20 Kasım'da ülkede düzenlen erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 81,31'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

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Kazakistan'da Tokayev, oyların yüzde 81,31’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu, 20 Kasım'da ülkede düzenlenen erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 6 adayın yarıştığı seçimi oyların yüzde 81,31’ini alan Tokayev yeniden kazandı.

Yaklaşık 12 milyon kayıtlı seçmenin 8 milyon 300 bininin sandık başına gittiği seçimlerde, görevdeki Cumhurbaşkanı Tokayev'e 6 milyon 456 bin 393 kişi oy verdi.

Diğer adaylardan Jiguli Dayrabeyav yüzde 3,42 (271 bin 641 kişi), Karakat Abden yüzde 2,60 (206 bin 206 kişi), Meiram Kajıken yüzde 2,53 (200 bin 907 kişi), Nurlan Auesbayev yüzde 2,22 (176 bin 116 kişi) ve Saltanat Turısbekova yüzde 2,12 (168 bin 731 kişi) oy oranına sahip oldu.

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TOKAYEV YENİDEN KAZANDI

Ayrıca seçmenlerin yüzde 5,8'i (460 bin 484 kişi) söz konusu seçimlerde ilk kez oy pusulasında yer alan "hepsine karşı" seçeneğinden yana oyunu kullandı.

Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Nurlan Abdirov, yaptığı açıklamada, Kazakistan Anayasası gereği seçimlerde seçmenin yüzde 50'den fazlasının oyunu alan adayın Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini belirterek "Böylece 20 Kasım 2022'de düzenlenen erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Cumhurbaşkanlığına seçilmiştir." dedi.

Tokayev, 26 Kasım'da başkent Astana'da düzenlenecek yemin töreninde ant içerek görevine başlayacak.

KAYNAK: AA

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