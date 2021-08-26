Kazakistan'daki kuraklık: Binlerce hayvanın telef olmasına sebep oldu

Orta Asya'nın geniş ülkesi olan Kazakistan'ın güney ve batı bölgeleri, daha önce hiç görülmemiş kuraklık ve küresel ısınmanın olumsuz sonuçlarıyla mücadele ediyor. Kazakistan'ın iklimi ortalama her 10 yılda 0,3 derece ısınıyor. Bu yıl ortalamaların üzerindeki sıcak hava özellikle tarım ve hayvancılığı etkilerken 178 bin hektar tahıl alanı kurudu, 2 bin civarında hayvan telef oldu.

Mangıstau'da çiftçilik yapan Anar Dosayeva, bu yazı büyük zararla geçirdiklerini ve hayvanlarını besleyecek otlaklarının bile kalmadığını söyledi. Besin yetersizliğinden hayvanlarının çok zayıf düştüğünü anlatan Dosayeva, çiftçilerin ise su kaynağı bulmak için sürekli yer değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

TEK ÇAREMİZ YAPAY YAĞMUR

Çevre Bilimci Orınbasar Togcanov, bölgedeki iklim değişikliğine yönelik çalışmalar yürütürken AA muhabirine şu açıklamalarda bulundu. Mangıstau'da 1986 ve 2014 yıllarında da kuraklıklar yaşadığını ama bu kuraklığın diğer yıl yaşanan kuraklıktan daha fazla olduğunu söyledi.

Orınbasar Togcanov, sözlerine şu şekilde devam etti; "bu yılki kuraklık onlardan daha büyük ve daha etkili çünkü bölgede bu yıl hiç yağış olmadı. Bu küresel iklimin insan eliyle ısıtılmasının büyük bir örneği. Örneğin, sadece bir koyun günde en az 7 kilogram ot tüketiyor. Yüzlerce koyun sürüsü bulunduran çiftçilerimiz var. Bunun için bölgede kuraklığın önüne geçecek tek çare yapay yağmur yağdırma yöntemini uygulamak olacak. Bunun yanı sıra bol bol ağaç dikmemiz şart." diye konuştu.

KÜRESEL ISINMA HAZAR DENİZİ İÇİNDE TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Togcanov, küresel ısınmanın Hazar Denizi içinde tehlike oluşturduğuna işaret ettiğini söyleyerek, "Hazar'a 130'a yakın ufak ve büyük çaplı nehir akıyor. Bu nehirlerin olduğu yerlerde de yağış azalması söz konusu. Bu Hazar'a akacak su miktarının da azalması demek. Şu an bulunduğum alanda 1976'da su yüksekliği insan boyunu aşıyordu ancak şu anda suyun çekildiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'daki yağışların yüzde 90'ının Atlas Okyanusu'ndan geldiğini anlatan Togcanov, "Son yıllarda küresel ısınma nedeniyle Kuzey Buz Denizi ile Grönland'ın buzları hızlı bir şekilde eriyor. Bu durum Atlas Okyanusu'ndaki buharlaşmanın azalmasına'" neden oluyor diyerek "Böylece bize gelecek yağışlar da azalıyor. Eğer insanoğlu hidrokarbon kullanmayı durdurmazsa ve orman alanlarını hızla çoğaltmazsa onlarca yılda yeryüzünde yaşam zorlaşacak." dedi.

ORTA ASYA'DAKİ ORTAK SORUNUMUZ KURAKLIK

Birleşmiş Milletlerin "Kuraklıkla Mücadelede Bölgesel Yaklaşım" projesi uzmanları, Orta Asya topraklarının büyük bir bölümünün kuraklık riski taşıdığına belirtti. Kentleşmenin hızlı bir şekilde artış gösterdiği Orta Asya'da aynı zamanda tarımsal faaliyetlerin yoğunluğu da tüm bölgede su kaynakları dahil doğal ekosistemi tehdit ettiğini söyledi. Uzmanlar Orta Asya'daki devletlerin kuraklık sorunu için bir olması gerektiğine vurgu yaptı.