Kazakistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kazakistan'ın Bayrağı Nasıldır?
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Kazakistan, resmî adıyla Kazakistan Cumhuriyeti, Orta Asya ve Doğu Avrupa’daki Türki halka sahip bir bağımsız devlettir. Kazakistan, günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletinden biri olup Türk Keneşi ve TÜRKSOY'un üyesidir. 2.724.900 km² yüzölçümü ile dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesidir.
Kazakistan'ın Başkenti?
“Astana” şehri Kazakistan'ın başkentidir.
Kazakistan'ın Para Birimi Nedir?
“Tenge, Kazak Manatı”Kazakistan'ın para birimidir.
Kazakistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Kazakistan'ın telefon alan kodu : + 7
Kazakistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Kazakistan
Kazakistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Astana
Kazakistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Kazakhstan
Kazakistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Astana
Kazakistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Astana - Астана - Astana - Астана
Kazakistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Qazaqstan - Қазақстан - Kazakhstán - Казахстан
Kazakistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Astana - Астана - Astana - Астана