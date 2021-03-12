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Kazakistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kazakistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Kazakistan'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Kazakistan'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Kazakistan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Kazakistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kazakistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Kazakistan, resmî adıyla Kazakistan Cumhuriyeti, Orta Asya ve Doğu Avrupa’daki Türki halka sahip bir bağımsız devlettir. Kazakistan, günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletinden biri olup Türk Keneşi ve TÜRKSOY'un üyesidir. 2.724.900 km² yüzölçümü ile dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesidir.

Kazakistan'ın Başkenti?

“Astana” şehri Kazakistan'ın başkentidir.

Kazakistan'ın Para Birimi Nedir?

“Tenge, Kazak Manatı”Kazakistan'ın para birimidir.

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Kazakistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Kazakistan'ın telefon alan kodu : + 7

Kazakistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Kazakistan

Kazakistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kazakistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Kazakistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Astana

Kazakistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Kazakhstan

Kazakistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Astana

Kazakistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kazakistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Kazakistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Astana - Астана - Astana - Астана

Kazakistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Qazaqstan - Қазақстан - Kazakhstán - Казахстан

Kazakistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Astana - Астана - Astana - Астана

Kazakistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Kazakistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kazakistan'ın Bayrağı Nasıldır?

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