Kazakistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kazakistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kazakistan, resmî adıyla Kazakistan Cumhuriyeti, Orta Asya ve Doğu Avrupa’daki Türki halka sahip bir bağımsız devlettir. Kazakistan, günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletinden biri olup Türk Keneşi ve TÜRKSOY'un üyesidir. 2.724.900 km² yüzölçümü ile dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesidir.

Kazakistan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Kazakistan, 19001000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 65. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0024 olduğu görülmektedir.

Kazakistan'ın Müslüman Nüfus sayısı 8,822,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 56,4 olarak rakamlara yansımıştır.

Kazakistan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Kazakistan'ın yüz ölçümü 2734042 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kazakistan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 25200 km² Karasal Alan : 2699700 km²

Kazakistan'ın Haritadaki Yeri / Konumu