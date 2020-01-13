Kazaklar’ın Ulu Ozanı Türkçe’ye çevrildi

Kazak Türklerinin ünlü destancısı Jambıl Jabayev(1846-1945) hakkında Prof.Dr. Mirzatay Joldasbekov tarafından yazılan Bozkırın Ulu Ozanı Jambıl Jabayev kitabı Türkiye Türkçesi'ne çevrildi.

Önsözünü Kazakistan Cumhuriyeti'nin kurucu ilk cumhurbaşkanı Nursultan Abişulı Nazarbayev'in yazdığı kitap 208 sayfadan oluşmakta. Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Keçiören Belediyesi ve Avrasya Yazarlar Birliği'nin katkılarıyla yayımlanan kitabın edebî şiir çevirisini Türkiye'nin yaşayan en önemli şairlerinden Kenan Çarboğa yaptı. İki Türk Devleti arasındaki kültürel iş birliğini artırmayı amaçlayan proje doğrultusunda kitabın Türkçeye çevrilmesinin ardından okurlar kitabı Türkiye Türkçesi olarak okuyabilecek.

Kaynak: İHA