Kazalar oldu, araçlar yolda kaldı! Emniyet Genel Müdürlüğünden araç sahiplerine kış lastiği uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada mevsim koşullarına bağlı olarak bazı bölgelerde yoğun kar yağışı yaşandığı ve karayollarındaki trafik akışının olumsuz yönde etkilendiği ifae edilerek trafiğin kesintiye uğrada belirtildi.

Açıklamanın devamında trafikte yaşanan aksamaların kar yağışından kaynaklı olduğuna dikkat çekilerek," Özellikle ticari olarak yük taşıyan araçlar ile bazı bireysel araçların kış ve kar şartlarına uygun lastik kullanmaması söz konusu yol kapanmalarının başlıca nedeni olmuştur." denildi.

UYGUN OLMAYAN LASTİK KAZALARA NEDEN OLUYOR

Sürücülerin tüm uyarı ve ikazlara rağmen uygun olmayan lastiklerle yola devam etmek istemeleri nedeniyle araçlarının kayarak yoldan çıktıkları, yolda kaldıkları, trafik kazasına karıştıkları ve arkalarından gelen trafiğin de durmasına neden olarak yığılmalara ve bu bölgelere erişmede gecikmelere sebebiyet verdiğine dikkat çekilen açıklamada "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/A maddesinde kış lastiği kullanımına yer verilmiş, Bakanlığımızca trafik birimlerimize gönderilen “Kış mevsiminde alınması gereken tedbirler” konulu talimatta da bu denetimlerin önemi vurgulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

KIŞ LASTİĞİ VE STANDARTLARA UYGUN LASTİK UYARISI

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şehirlerarası seyahat edecek olan vatandaşlarımızın ve ticari araç sürücülerinin kış lastiği ve standartlara uygun lastik kullanımı konusuna göstereceği hassasiyet ve dikkat, trafiğin daha güvenli olmasını sağlayacaktır."