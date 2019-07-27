Samsun'un Bafra ilçesinde kazan hırsızı suçüstü yakalandı.

Olay Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sırtında çuvalla giden bir şahıstan şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Çakırmahmut Sokak'ta Onur T. isimli şahsı durdurdu. Yapılan araştırmada şahsın taşıdığı çuvalda bulunan bakır kazanın çalıntı olduğunu belirledi. Onur T. gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA