Kazanın görgü tanığı işçi yaşadığı dehşet dolu anları anlattı: "Dayımın vücudu parçalanmıştı"

Maltepe'de 4 işçinin hayatını kaybettiği kazaya şahit olan Habip Demirok olay anını anlattı.

KAZAYI GÖRÜNCE KALP KRİZİ GEÇİREN İŞÇİ DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Maltepe'de dün gece yarısı bir otomobil yol çalışması yapan işçilerin arasına dalmıştı. Kazada 4 işçi hayatını kaybederken kalp krizi geçiren Habip Demirok ise hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden taburcu olan Demirok otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan arkadaşlarını bekledi. Kaza anında orada olan Demirok kaza anını anlattı.

"SÜRÜCÜYE DOĞRU GİTTİĞİMDE ALKOL KOKUYORDU"

Kazada mesai arkadaşları ve akrabalarını kaybeden Habip Demirok "Tarif edilemez bir acı. Bende oradaydım. O esnada vinç ile uğraşıyordum. Kardeşim vincin ayakları inmiyor diye beni çağırdı. Daha sonra ben ve kardeşim vincin ayaklarına bakmaya gittik. O sırada bir ses geldi. Etrafıma baktığımda dayımın vücudu parçalanmıştı. Sürücüye doğru gittiğimde alkol kokuyordu. Sürücü sanki hiç bir şey olmamış gibi elini açıp özür diliyor. İnsan canı bu kadar değersiz mi? Adam trafikte sağdan gitmek için soldan makas atıyor. Kamyonlar ile çalışma alanı arası yaklaşık 50 metreydi. 20-30 metre arkamızda durak vardı zaten. Oradan direk gelip ters dönüyor. Görgü tanıklarının söylediklerine göre makas atarken olmuş olay. Süratli olmasa oradaki 4 canı parçalar mıydı? Bizim yaşamaya hakkımız yok mu? Gece 00.05'te biz çalışırken yoğun trafik olmasına rağmen bize nasıl çarptı anlamıyorum. Şoktayım. Dayımın parçalanmış gövdesini gördükten sonra anlatılacak bir şey yok. Diğer 3 kişide kardeşimiz, çocukluk arkadaşımızdı" dedi.

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