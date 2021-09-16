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Kazara Aşk 11. bölüm full, tek parça izle | Star TV Kazara Aşk 11. bölüm canlı izle

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Kazara Aşk yeni bölümüyle Star TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Şimal, Tahsin’in hamile olmadığını öğrenmesiyle her şeyin bittiğini düşünüyor. Peki bu bölümde neler olacak? Kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kazara Aşk 11. bölüm full, tek parça izle | Star TV Kazara Aşk 11. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir...

Kazara Aşk 11. bölüm full, tek parça izle | Star TV Kazara Aşk 11. bölüm canlı izle

Star TV ekranlarında yayınlanan Kazara Aşk 11. bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Heyecan dolu yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kazara Aşk 11. bölüm full, tek parça izle | Star TV Kazara Aşk 11. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KAZARA AŞK 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | STAR TV KAZARA AŞK 11. BÖLÜM CANLI İZLE

Şimal, Tahsin’in hamile olmadığını öğrenmesiyle her şeyin bittiğini düşünür. Ancak Tahsin onun düşündüğü gibi bir tepki vermez. Bu çirkin yalandan Şimal’i değil oğlunu sorumlu tutuyordur. Ve Şimal’e kendisiyle birlikte hareket edip Civan’a iyi bir ders vermek için bir teklifte bulunur. Onlar gizli planlarını uygulamaya hazırlanırken, bütün bunlardan habersiz olan Civan’ın ise bambaşka bir gündemi vardır…

Civan, Şimal’e karşı bir şeyler hissetmeye başladığını fark ediyordur. Başta bu fikirden kaçmaya çalışır. Tam Şimal’e aşık olduğunu kabullendiğinde ise Şimal’in Tahsin’le oynadığı oyun yüzüne tokat gibi çarpar. Üstelik onun Şimal’e aşık olduğunu anlayan biri daha vardır ve bu kişi Nazlı’dan başkası değildir. Civan, Şimal’in kendisini oyuna getirmesinin kızgınlığı ile ona olan hisleri arasında cebelleşirken artık Civan’ı kaybettiğinden emin olan Nazlı ise aradan sessiz sedasız çekilmemeye kararlıdır…

KAZARA AŞK 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

STAR TV KAZARA AŞK 11. BÖLÜM CANLI İZLE

Kazara Aşk 11. bölüm full, tek parça izle | Star TV Kazara Aşk 11. bölüm canlı izleKazara Aşk 11. bölüm full, tek parça izle | Star TV Kazara Aşk 11. bölüm canlı izle

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