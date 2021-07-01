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Kazara Aşk 2. bölüm full, tek parça izle | Kazara Aşk son bölüm izle

Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk 2. bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde Kazara Aşk 2. bölüm full, tek parça izle | Kazara Aşk son bölüm izle linklerine yer verdik...

Kazara Aşk 2. bölüm full, tek parça izle | Kazara Aşk son bölüm izle

Yeni dizi Kazara Aşk izleyiciyi Star TV ekranlarına kilitlemeyi başardı. Dizi yeni bölümüyle ekran karşısına çıkıyor. Biz de internetten izlemek isteyenler için Kazara Aşk 2. bölüm full, tek parça izle | Star TV Kazara Aşk 2. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KAZARA AŞK 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KAZARA AŞK SON BÖLÜM İZLE 

Hafızası yerine gelen Civan, Şimal’le yüzleşmekten son anda vazgeçer. Çünkü Şimal’in söylediği sözlülük yalanı, onu, şirketin başına geçme hayallerine bir adım daha yaklaştırıyordur. Bu nedenle başta Şimal olmak üzere herkese hafızasını kaybetmiş gibi davranmaya devam eder. Ancak Şimal’in bu yalanı neden söylediğini de merak ediyordur. Şimal, onun hafızasını kaybetmesinden faydalanan paragöz bir fırsatçı mıdır; yoksa sözlü olduklarını söylemesinin başka bir sebebi mi vardır? Civan, Şimal’in niyetinin ne olduğunu anlamak için, onu kendince testlere tabi tutar. Şimal ise bir yandan söylediği yalan ortaya çıkmasın diye çabalarken diğer yandan da Civan’ı kandırdığı için vicdan azabı duyuyordur. 

Öte yandan Tahsin ile Dursun, gençlerin kendi arasında taktıkları sözü, usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirmeye karar verir. Neval ise buna kesinlikle karşıdır. Zaten Okan ve Vildan, aileye beklenmedik bir sürpriz yapmış, Neval, Vildan’ı oğlundan koparmayı başaramamıştır. Hiç değilse Civan’ın evleneceği kızla ilgili söz sahibi olmak istiyordur. Ancak Tahsin’in kesin tavrı elini kolunu bağlar. 

İsteme gecesi Nazlı ve Kenan başta olmak üzere, başka sürpriz ziyaretçilerin de gelmesiyle olaylar tam bir arapsaçına döner. Ve Şimal ile Civan’ın birbirlerine oynadıkları oyun bambaşka bir hale bürünür. Ancak Civan bu durumu da lehine çevirmeyi başarır. En azından o öyle sanıyordur. Çünkü Tahsin ve Dursun, Şimal ve Civan için hiç tahmin edemeyecekleri bir sürpriz hazırlıyordur. 

KAZARA AŞK 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

STAR TV KAZARA AŞK 2. BÖLÜM İZLE 

Kazara Aşk 2. bölüm full, tek parça izle | Kazara Aşk son bölüm izleKazara Aşk 2. bölüm full, tek parça izle | Kazara Aşk son bölüm izle

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