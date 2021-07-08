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Kazara Aşk 3. bölüm full, tek parça izle | Star TV Kazara Aşk 3. bölüm canlı izle

Star TV ekranlarında yayınlanan Kazara Aşk dizisi yeni bölümüyle ekrana geliyor. Şimal'in yalanlarıyla nasıl başa çıkacağını merak ediyorsanız diziyi kaçırmadan izlemelisiniz. Biz de sizler için haberimizde Kazara Aşk 3. bölüm full, tek parça izle | Star TV Kazara Aşk 3. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Kazara Aşk 3. bölüm full, tek parça izle | Star TV Kazara Aşk 3. bölüm canlı izle

Ailesinin evlenmesini istemesi üzerine Şimal'in başının büyük derde gireceği yeni bölümüyle ekrana gelen Kazara Aşk'ı kaçırmak istemeyenler için haberimizde Kazara Aşk 3. bölüm full, tek parça izle | Star TV Kazara Aşk 3. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KAZARA AŞK 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | STAR TV KAZARA AŞK 3. BÖLÜM CANLI İZLE

Ailelerin on gün içinde evlenmelerini istemeleri, Şimal için bardağı taşıran son damla olur ve söylediği bu yalanı sonlandırmaya karar verir. Ancak Şimal’in her şeyi itiraf etmesi Civan için şirkete elveda etmek demektir. Elbette Civan bunun olmasına izin vermeyecektir. Ne yapıp edip, Şimal’in elini kolunu bağlayacak bir hamle ile onu durdurmaya çalışacaktır... Tabi Civan’ın çözmesi gereken tek sorun bu değildir. Gerçekte Nazlı ile evlidir. Şimal’le evlenebilmek için onu, gerçeği öğrenmeden boşanmaya ikna etmesi gerekiyordur. Bu tahmin ettiği kadar kolay olmaz. Ve şeytanın bile aklına gelmeyecek bir planla Şimal’le evlenmek için hazırlıklara başlar.

Şimal ise ailesine başta söylediği yalan ortaya çıkmasın diye daha büyük bir yalanın içine düşmekten rahatsızdır. Üstelik peşinden ayrılmayan Kenan da kafasını karıştırıyordur. İş evliliğe varmadan ve söyledikleri yalan ortaya çıkmadan bu meseleyi bitirmenin başka bir yolunu arar. Ancak denediği her şey bir şekilde ters teper. Ve düğün günü gelip çatar. Düğünde gelişen olaylar ise ne Şimal’in ne de Civan’ın aklına gelecek boyuttadır. Öyle ki söyledikleri yalanın ortaya çıkmasına ramak kalır. Şimal ve Civan, aileleri hiçbir şey anlamadan düğünü atlatabilecek mi? Peki bu sözlülük oyunu, evlilik oyununa dönecek midir?

KAZARA AŞK 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

STAR TV KAZARA AŞK 3. BÖLÜM CANLI İZLE

Kazara Aşk 3. bölüm full, tek parça izle | Star TV Kazara Aşk 3. bölüm canlı izleKazara Aşk 3. bölüm full, tek parça izle | Star TV Kazara Aşk 3. bölüm canlı izle

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