Kazara Aşk dizisi yeni bölümüyle Star TV'de izleyici karşısına geçiyor. Dizinin 5. bölümünde Civan, Şimal ile sahte evliliğini sürdürmek istiyor. Diziyi kaçırmadan internetten izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kazara Aşk 5. bölüm full, tek parça izle | Star TV Kazara Aşk 5. bölüm canlı izle linklerinden ulaşabilir. İyi seyirler...

KAZARA AŞK 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | STAR TV KAZARA AŞK 5. BÖLÜM CANLI İZLE

Tahsin’in şirketi, ilk torunu veren oğluna devredeceğini açıklaması Civan ve Okan’ı büyük bir telaşa düşürür. Zira Civan’ın Şimal’i eve döndürmesi, Okan’ın da yaşadığı talihsizlikten sonra bir an önce iyileşmenin bir yolunu bulması gerekiyordur. Civan, Şimal’i oyunlarını sürdürmek için ikna etmenin yollarının ararken, Şimal ise, babasının geçirdiği rahatsızlığın ve aile evlerini kaybetmenin üzüntüsü içindedir… Hazır eline fırsat geçmişken bu yalan evliliği bitirmeye de kararlıdır… Kenan’a istediği şansı verecek, yeni ve temiz bir başlangıç yapacaktır…

Elbette Şimal’in bu kararı Civan’ı büyük bir paniğe sürükler… Şirketi kaybetme ihtimali yetmezmiş gibi babasının ve ailelerin gözünde de kabahatli görünüyordur. Hem onların gözünde kendini temize çıkarmak hem de Şimal’in evlilik oyununu sürdürmeyi kabul etmesi için türlü yollara başvurur. Hiçbir çabası karşılık bulmayınca sonunda o da pes eder. Şimal’le sahte evliliğini bitirmenin yanında, herkese aslında Nazlı ile evli olduğunu da açıklamaya karar verir. Ancak sonrasında olanlar kahramanlarımızın aldığı kararları alt üst edecek, Şimal ve Civan kendilerini hemen almaları gereken yeni kararların eşiğinde bulacaktır…

KAZARA AŞK 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

STAR TV KAZARA AŞK 5. BÖLÜM CANLI İZLE