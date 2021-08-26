Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizi Kazara Aşk yeni bölümüyle Star TV izleyicisinin karşısına çıkıyor. Civan'ın kendisine oynadığı oyunun farkına varan Şimal'in ne yapacağını merak ediyorsanız diziyi kaçırmadan izlemelisiniz. Biz de sizi için haberimizde Kazara Aşk 8. bölüm full, tek parça izle | Kazara Aşk son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KAZARA AŞK 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KAZARA AŞK SON BÖLÜM İZLE

Videoda Okan’ın anlattıklarını duyan Şimal şok olur. Kendini, ona iyilik yapıyormuş gibi gösteren Civan’ın tek derdi şirketin başına geçmektir. Aptal yerine konmak, yalanlarla kandırılmak Şimal’i deliye döndürür. Ancak bunun hesabını sormak yerine tıpkı Civan’ın kendisiyle oynadığı gibi onunla oynayacak, intikamını alacaktır. Bu oyuna da, ailesinin yanında Civan kendisini çok üzüyormuş gibi yaparak başlar. Tahsin’in bunun hesabını Civan’dan soracağını çok iyi biliyordur. Beklediği gibi de olur. Civan ise Şimal’in gerçekleri öğrendiğinden habersizdir.

Şimal, bir süre baba evinde kalacağını söyleyince Tahsin’in baskısı ve Civan’ın şirketi kaybetme korkusu da artar. Şimal’i eve döndürmenin bir yolunu bulması gerektiğini biliyordur. Bu da yetmezmiş gibi Nazlı’nın problemli bir ilişkisi olan babası da Amerika’dan gelmiştir. Nazlı daha önce babasına Civan’la evlendiğini söylediğinden Civan’ın “Nazlı’ya aşık eş” rolünü oynaması gerekiyordur. Böylece Civan bir yandan Nazlı ile mutlu evlilik pozları verirken diğer yandan Şimal’i döndürmeye uğraşır. Ancak Şimal hiçbir sorun yokmuş gibi davranmasına rağmen eve dönmeye niyetli görünmüyordur. Bu sırada elbette Okan da boş durmuyordur. Tüp bebek yapma girişimleri hüsranla sonuçlanınca Vildan’la ikisi çareyi Neval’in macun tarifinde arar.

Şimal bir süre Civan’la kedinin fare ile oynadığı gibi oynar. Ancak sonunda onun eve dönme teklifini kabul eder. Çünkü Tahsin’in, evlenme şartını yerine getirmesine rağmen neden hala şirketi Civan’a vermediğini anlamak istiyordur. Okan’dan şirket meselesinin içyüzünü öğrenmeye çalışır. Civan ise bu kez yeni bir planı hayata geçirecektir.

KAZARA AŞK 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

STAR TV KAZARA AŞK 8. BÖLÜM STAR TV İZLE