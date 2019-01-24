Kazara ateşlenen tüfek müşteriyi yaraladı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilini tamir için tamirhaneye götüren müşteri, kalfanın bakımını yaptığı öne sürülen av tüfeğinin ateşlenmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, kalfa olarak çalışan Yaşar B. (32), ruhsatsız av tüfeğinin bakımını yaptığı sırada elindeki silah kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, otomobilini tamire getiren Süphan K.'ye (37) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipler yaralıyı ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırdı. Süphan K., müdahalesinin ardından Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Yaşar B.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA