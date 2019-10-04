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  3. Kazara eniştesini vuran kayınbirader ile kavgaya karışan 2 kişi adliyede (2)

Kazara eniştesini vuran kayınbirader ile kavgaya karışan 2 kişi adliyede (2)

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Roman ailelerin kavgasını ayırmaya çalışan eniştesi Hasan Nail Çalgı'nın (32), kazara ateş alan tüfeğiyle vurulup, yaşamını yitirmesine neden olan Sergen D. ile kavgaya karışan A.B. ve Ş.B., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak...

Kazara eniştesini vuran kayınbirader ile kavgaya karışan 2 kişi adliyede (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Roman ailelerin kavgasını ayırmaya çalışan eniştesi Hasan Nail Çalgı'nın (32), kazara ateş alan tüfeğiyle vurulup, yaşamını yitirmesine neden olan Sergen D. ile kavgaya karışan A.B. ve Ş.B., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

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