İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Kazara vurulan genç yaşam savaşı veriyor

Kazara vurulan genç yaşam savaşı veriyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kazara vurulduğu iddia edilen genç yaşam savaşı veriyor.

Kazara vurulan genç yaşam savaşı veriyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kazara vurulduğu iddia edilen genç yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgiye göre; Nif Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşayan Hilmi Işık (20), arkadaşı F.G ile kuş avlamak için buluştu. İddiaya göre, iki arkadaş avlanmaya gitmeden önce F.G'nin evinin önündeki sandalyelere oturdu. Bu sırada F.G'nin sandalyeye dayadığı tüfek patladı ve Işık başından vuruldu.

Ağır yaralanan Işık, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Işık burada yapılan müdahalelerin ardından daha teşekküllü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Işık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. F.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.