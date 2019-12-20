Kazaya karışan araç alev alev yandı: 2 yaralı

Kocaeli D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir araç alev alev yanarken, aracın içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, Gebze ilçesi D-100 karayolu Ankara istikameti Tatlıkuyu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Ö. yönetimindeki 57 EH 907 plakalı araç yan yol girişini kaçırdı. Karayolunda geri gelerek yan yola girmeye çalışan araca arkadan gelen Burak K. yönetimindeki 41 ADH 129 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı. Kazayla birlikte alev alev yanan aracı gören vatandaşlar, Murat Ö. ve Aliye Ö.'yü araçtan çıkarttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan D-100 karayolu yolun temizlenmesinin ardından tekrar açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA