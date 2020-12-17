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  3. Kazaya karışan aracın sürücüsü sitem etti:: 'İnsan bir önüne bakar!''

Kazaya karışan aracın sürücüsü sitem etti:: 'İnsan bir önüne bakar!''

Kayseri-Malatya karayolunun Dadaloğlu kavşağında bir minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında minibüs yan yattı. Kazanın ardından minibüsten arkadaşlarını çıkarmaya çalışan kişilere bağıran otomobil sürücüsünün "İnsan bir önüne bakar değil mi önüne?" sözleri vatandaşlardan büyük tepki aldı.

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17 Aralık 2020 Perşembe 14:52
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