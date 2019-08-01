Kazazedenin yardımına Mehmetçik koştu, askeri helikopterle hastaneye ulaştırdı
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, kazada yaralanan bir kişi, askeri helikopter ile hastaneye ulaştırıldı.
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, kazada yaralanan bir kişi, askeri helikopter ile hastaneye ulaştırıldı.
Beytüşşebap ilçesinde kaza sonucu yaralanan bir kişi için Mehmetçik seferber oldu. Bölgeye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikoptere taşınan yaralı, Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.
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DHA
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