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  3. Kazdağları'na etkili yağış iyi geldi! Kuruyan dereler tekrar su ile kavuştu

Kazdağları'na etkili yağış iyi geldi! Kuruyan dereler tekrar su ile kavuştu

Kazdağları'nda 4 gündür aralıksız olarak devam eden yağışlı hava uzun zamandır kuraklık ile karşı karşıya kalan derelerin ve barajların tekrar kalmasında etili oldu.

Kazdağları'na etkili yağış iyi geldi! Kuruyan dereler tekrar su ile kavuştu

Sonbahar mevsimi son kırk yılın en kurak mevsimi olarak kayıtlara geçerken 4 günden bu yana devam eden yağışlar özellikle Balıkesir ve Çanakkale bölgelerinde sevinç ile karşılandı. Yaklaşık bir aydır bin pınarlı dağ olarak adlandırılan Kazdağları'nda kuruyan dereler ve şelaleler tekrar su ile buluştu. Kazdağları bölgesinde tarımsal sulamada kullanılan ve dip seviyesine kadar düşen barajlar ise tekrar su tutmaya başladı.

Yağışların özellikle Kazdağları Milli Parkı bölgesinde yoğunlaştığı gözlendi. Yağışların önümüzdeki 2 gün daha aralıklar ile devam etmesi beklenirken bölge halkı yaz aylarında tekrar kuraklığın yaşanmaması için kar yağışının şart olduğunu ifade ettiler.

Kazdağları'na etkili yağış iyi geldi! Kuruyan dereler tekrar su ile kavuştu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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