Kazdağları’nda eriyen karlar su baskınlarına sebep oldu

Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçelerinde bulunan Kazdağları'na yaklaşık bir haftadır yağan kar lodos sebebiyle erirken, tarım arazileri, köy yolları ve bazı araçlar sular altında kaldı.

Kazdağları'nda kar yüksekliği yaklaşık bir haftadan bu yana süren kar yağışı sebebiyle 70 santimetreye kadar çıktı. Gece saatlerinde bölgede etkili olmaya başlayan lodos ve yağmurla sıcaklık -10 dereceden 8 dereceye kadar yükselince dağdaki karlar erimeye başladı. Kazdağları'nda küçük derelerin oluşturduğu şelaleler, kar erimesi sonrasında adeta çağlayanlara dönüşürken, dağ eteklerinde bulunan zirai alanlarda su baskınları oluştu. Köy yolları sular altında kaldı. Bazı noktalarda araçların eriyen kar suları altında kaldığı gözlendi. Çanakale'nin Yenice ilçesi Kalkım beldesi ile Akçakoyun köyü arasında su baskınları dikili arazilere zarar verdi. Kazdağları'nda sabah saatlerinden itibaren metrekareye 78 kilogram yağış düştüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA