Kazdağları'nda sonbaharın renkleri

BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki Kazdağları, her mevsim ayrı güzelliğiyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Sonbaharda da birbirinden farklı renkleri içinde barındıran Kazdağları, sporcuların ve fotoğrafçıların da uğrak yeri haline geldi.

Oksijeni, havası, bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en gözde yerlerinden olan Kazdağları, ilkbahar ve yaz sezonunun dışında da doğa tutkunlarının uğrak noktası haline geliyor. Kazdağları'nı gezen doğa tutkunu fotoğraf sanatçısı Mustafa Şıvka, bölgenin fotoğraflarını çekti. Kazdağları'nın doğa tutkunları ve fotoğraf sanatı ile uğraşanlar için doğal bir kaynak olduğunu belirten Şıvka, çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. Şıvka, "Temiz havası ve doğasıyla Kazdağları herkesi hayran bırakacak nitelikte. Sonbaharın eşsiz güzellikleri Kazdağları ile buluşunca renkler daha bir güzel çıkıyor. Şu an Kazdağları'nda ayrı bir renk şöleni mevcut. Yeşilin tonları, kuruyan yapraklarla farklı bir güzelliğe bürünüyor" dedi.

800 BİTKİ TAKSONU TESPİT EDİLDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Kazdağları içinde yer alan Kazdağı Milli Parkı ile ilgili olarak yapılan bilgilendirmede, bugüne kadar Kazdağı'nda 800 bitki taksonu tespit edildiği belirtilerek, "Ancak bu sayının 1000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bundan daha önemlisi başta Kazdağı göknarı olmak üzere 32 bitki taksonu endemiktir. Bunun yanında Türkiye'nin endemik türü olan 40 ve endemik olmayan ancak ülkemizde yalnızca Kazdağı'nda yetişen 15 bitki taksonu bilinmektedir. Kazdağı Milli Parkı, Marmara ve Ege Bölgeleri geçiş zonunda, Balıkesir ili sınırları içinde yer alır. 1994 yılında milli park ilan edilmiştir. Yüz ölçümü 20 bin 935 hektardır. Milli Park'ın çevresinde Thebe, Killa, Khrysa, Anderia, Antandros, Pedosos ve Astrya yerleşim bölgeleri bilinmektedir. Yakın çevrede 3 önemli antik kent bulunmaktadır. Bunlar Troya savaşlarından önce kurulmuş Edremit'e 6 kilometre uzaklıkta Adramyttion, dağın güneyinde Kaletaşı tepesinin üstünde kurulu Antandros ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Assos kentleridir. Kazdağı'nın yabancılar tarafından en ilginç bulunan yanı ise mitolojideki "İda Dağı" efsanesidir. Ayrıca bilinen en önemli hayvan türleri; ayı, domuz, kurt, karaca, tilki, porsuk, sansar ve benzerleridir. Bölgede yapılan araştırmada 10-15 yıl öncesine kadar sırtlan ve vaşak gibi hayvanlar görülmesine rağmen, bugün bu türlerin tükendiği anlaşılmıştır. Ayı, kurt ve karaca gibi türler de risk altındadırlar" denildi.

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Kaynak: DHA