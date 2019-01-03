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  3. Kazdağlarının yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı

Kazdağlarının yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı

Balıkesir'in Edremit, Havran ve Çanakkale'nin Yenice ilçelerinde Kazdağlarında yoğun kar yağışı başladı.

Kazdağlarının yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı

Balıkesir'in Edremit, Havran ve Çanakkale'nin Yenice ilçelerinde Kazdağlarında yoğun kar yağışı başladı.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede bölgede etkili oldu. Kazdağlarının Hanlar mevkiinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Edremit-Yenice kara yolunun Balıkesir bölümünde tuzlama çalışmaları yapılırken, Çanakkale kesiminde sabah saatlerinde yapılmayan çalışma sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer bu yol kesimini kullanacak sürücülerin yanlarında çekme halatı, zincir ve kış lastiği olmadan yola çıkmamalarını istedi. Kar yağışının önümüzdeki günlerde belli aralıklarda sürmesi bekleniyor.

Kazdağlarının yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı

Kazdağlarının yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı

Kaynak: İHA

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