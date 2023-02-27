Kazeem Aderounmu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazeem Aderounmu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazeem Aderounmu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kazeem Aderounmu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kazeem Aderounmu 10 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Kazeem Ojo Aderounmu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kazeem Aderounmu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Diamond Sports yapmaktadır. Kazeem Aderounmu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DFK Dainava Alytus futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kazeem Aderounmu'nin DFK Dainava Alytus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kazeem Aderounmu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kazeem Aderounmu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kazeem Aderounmu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kazeem Aderounmu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2020 yılında Ventspils

19 Temmuz 2021 yılında DFK Dainava

Kazeem Aderounmu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kazeem Aderounmu şuan DFK Dainava Alytus takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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