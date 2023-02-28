Kazeem Bolaji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazeem Bolaji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazeem Bolaji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kazeem Bolaji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kazeem Bolaji 13 Aralık 2002 tarihinde Oko Ode şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Kazeem Bolaji Soliu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kazeem Bolaji Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kazeem Bolaji, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Trnava futbol takımında oynamaktadır. Spartak Trnava takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kazeem Bolaji'nin Spartak Trnava ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kazeem Bolaji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kazeem Bolaji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kazeem Bolaji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kazeem Bolaji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2021 yılında JK Viljandi

11 Şubat 2022 yılında Spartak Trnava

Kazeem Bolaji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kazeem Bolaji şuan Spartak Trnava takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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