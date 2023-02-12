Kazeem Olaigbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazeem Olaigbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazeem Olaigbe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kazeem Olaigbe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kazeem Olaigbe 2 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen Belçika,Nijerya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kazeem Aderemi Olaigbe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kazeem Olaigbe Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Kazeem Olaigbe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harrogate Town futbol takımında oynamaktadır. Harrogate Town takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kazeem Olaigbe'nin Harrogate Town ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Kazeem Olaigbe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kazeem Olaigbe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kazeem Olaigbe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kazeem Olaigbe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2019 yılında Southampton U18

1 Temmuz 2020 yılında Southampton B

1 Temmuz 2022 yılında Ross County

30 Ocak 2023 yılında Southampton B

31 Ocak 2023 yılında Harrogate Town

31 Mayıs 2023 yılında Southampton B

Kazeem Olaigbe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kazeem Olaigbe şuan Harrogate Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kazeem Olaigbe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RSC Anderlecht

Belçika U20 takımında 11 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 15 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 9 numaralı formasıyla 20 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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