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Kazein ne demek, TDK'ya göre Kazein kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kazein kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kazein ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kazein nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kazein kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kazein ne demek, TDK'ya göre Kazein kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kazein ne demek? Kazein TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kazein kelimesi. Peki kazein ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kazein nedir, kazein kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KAZEİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kazein kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kazein kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kazein kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sütte bulunan protein maddesi

KAZEİN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kazein tutkalı, bitkisel kazein

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