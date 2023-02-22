Kazenga Lualua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazenga Lualua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazenga Lualua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kazenga Lualua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kazenga Lualua 10 Aralık 1990 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kongo DC,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kazenga Lualua Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kazenga Lualua, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kazenga Lualua'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kazenga Lualua Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kazenga30

http://www.instagram.com/lualua25/

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Kazenga Lualua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kazenga Lualua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kazenga Lualua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kazenga Lualua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Newcastle

26 Mart 2009 yılında Doncaster Rov.

31 Mayıs 2009 yılında Newcastle

9 Şubat 2010 yılında Brighton

31 Mayıs 2010 yılında Newcastle

30 Ağustos 2010 yılında Brighton

1 Ocak 2011 yılında Newcastle

16 Temmuz 2011 yılında Brighton

31 Aralık 2011 yılında Newcastle

1 Ocak 2012 yılında Brighton

10 Ocak 2017 yılında QPR

31 Mayıs 2017 yılında Brighton

11 Ağustos 2017 yılında QPR

2 Ocak 2018 yılında Brighton

25 Ocak 2018 yılında Sunderland

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

26 Eylül 2018 yılında Luton

9 Temmuz 2021 yılında Gençlerbirliği

25 Temmuz 2022 yılında APO Levadiakos

Kazenga Lualua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kazenga Lualua şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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