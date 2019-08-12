Kazgan’dan Kurban Bayramı mesajı

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Kurban Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan yayınladığı mesajında, Kurban Bayramı ibadetinin yardımlaşma ve paylaşma adına büyük anlamı olduğunu belirterek, "Bayramlar, kırgınlıkların giderildiği, barış, hoşgörü, yardımlaşma gibi değerlerin hayata geçirildiği önemli günlerdir. Fedakarlığın simgesi olan kurban ibadeti, insanları birbirine yaklaştıran, komşumuzu, akrabalarımızı gözetmemize vesile olan anlamlı bir ibadettir. İbrahimce bir yakarışın, İsmailce bir teslimiyetin adıdır kurban. Kestiğimiz kurbanların amacı fedakarlıktır. Bayram milli ve manevi duyguların çağladığı, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı önemli bir gündür. Bayramlar, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı günlerdir. Kurban Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle şehit yakınlarımız olmak üzere kıymetli hemşehrilerimin Kurban Bayram'larını kutlar, mutlu sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirilmesini temenni ediyorum."

Kaynak: İHA