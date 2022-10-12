Kazık Çakma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kazık Çakma Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kazık Çakma Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kazık Çakma Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kazık Çakma Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kazık Çakma Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kazık Çakma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kazık Çakma Makinesi Operatörü Maaşları

Kazık Çakma Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Kazık Çakma Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kazık Çakma Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.14

Meslek Adı :

Kazık Çakma Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kuru toprağa veya su dibine ağaç, beton veya çelik kazıklar çakabilecek pnömatik, buharlı veya şahmerdanlı mücehhez motorlu bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kazık Çakma Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kumanda kollarını ve pedalları kullanarak makineyi kazık çakma durumuna getirmek,

b) Kazığı kaldırmak ve çakılacak noktaya indirmek,

c) Şahmerdanı çalıştıran kolları kullanmak,

d) Vinç makinesinin ayarlarını yapmak,

e) Şahmerdanı tamir etmek ve ayarlamak,

f) Makinenin tamirine ve bakımına yardım etmek,

g) Pnömatik şahmerdan kullanıyorsa bir hava kompresörünü de çalıştırabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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