Kazım Karabekir'şn kızı Timsal Karabekir Yıldıran Habertürk'te Fatih Alataylı'nın programına konuk oldu. Peki Kazım Karabekir kızı kimdir? | Timsal Karabekir Yıldıran kim? İşte ayrıntılar...

KAZIM KARABEKİR KIZI KİMDİR? | TİMSAL KARAVEKİR KİM?

Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'dir. Katıldığı programlarda 1915'i anlatmıştır.

General Kâzım Karabekir’in üçüncü kızı olan Timsal Karabekir 1941 Ankara doğumludur. 7 yaşını bitirdiği gün babasını kaybeden Timsal Hanım, babasının vefatından sonra ailesi ile birlikte İstanbul Erenköy’deki köşke yerleşmiştir. Her ne kadar 7 yaşında babasını kaybetmiş bir kız çocuğu olsa da bu kısa sürede baba sevgisini, şefkatini babasının davranışlarından hissetmiştir. Erenköy Zihnipaşa ve İngiliz High School’u bitirmiştir.

1960 yılındaki ilk evliliğinden üç çocuğu olmuştur. Bir süre öğretmenlik yapmış, daha sonra da bir süre ziraat ile ilgilenmiştir. 1978 yılında ‘Uğur Tenis Tesisleri’ni kurarak 1996 yılına kadar tenis ve spor faaliyetlerinde bulunmuştur. İkinci evliliğini Atilla Köymen Yıldıran ile yapan Timsal Karabekir eşi ile birlikte Doğu ve Güneydoğu illerinde “silahla değil kalemle savaşmalıyız” anlayışında bir seri konferans vermiştir. Altı bin yetime barınak ve eğitim sağlamış bir paşa kızı olan Timsal Karabekir de bugün onun izinden gitmektedir.

1999’da kurulan Kâzım Karabekir Kültür Merkezi’nin ve 2003 yılında kurulan Kâzım Karabekir Vakfı’nın ve Müzesi’nin kurucuları arasındadır. Bu vakıf ile Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmet etmek, yakın tarihimize ışık tutmak, ulaşabildiği her yere yardım edebilmek ve genç nesile tarihimizi öğretmek için çalışmaktadır. Son yıllarda da kapsamlı bir konferans serisini gençlerle buluşturmaktadır. Bu konferanslarının konusu ‘Çanakkale’den Cumhuriyete’, ‘Dünü unutma ki yarına hakkın olsun’ başlıkları altında toplanmaktadır.

Bunların doğrultusunda Timsal Karabekir’in hayatı, anıları, konferansları, çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamalarını, kuruluşunu ve devam sürecini anlayabilmek ve anlatabilmek açısından oldukça önemlidir. Özellikle de bir Türk kadını olması da bu duruma ayrı bir bakış açısı kazandırmaktadır.