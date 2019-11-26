Kazım Karabekir Ortaokulu müzik sınıfı yenilendi

Kazım Karabekir Ortaokulu müzik sınıfını yenileyen İzmit Belediyesi, gerçekleştireceği açılışla salonu öğrencilerin kullanımına açacak.

İzmit Belediyesi, okulların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi tarafından Kadıköy Mahallesi Ergün Sokak'ta bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu'nun müzik sınıfı yenilendi. İhtiyacı karşılayamaz durumda olan müzik sınıfını tamamen yenilen İzmit Belediyesi ekipleri,120 metrekarelik alanı çocukların müzik eğitimlerini en uygun alabilecekleri bir alana dönüştürdü. Öğretmen ve öğrencilerin açılışını heyecanla beklediği müzik sınıfı törenle kullanıma açılacak.

Kaynak: İHA